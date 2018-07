Lavori in corso, nel reggiano nuovi limiti sulle SP 81, 62R e 513R

a Provincia di Reggio Emilia informa che, nell’ambito dell’appalto relativo ad interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, sono stati lavori di bitumatura sulla Sp81 Castelnovo di Sotto-Novellara, in località Santa Vittoria di Gualtieri, e sulla Sp62R della Cisa, a Lentigione di Brescello. Fino al termine dei lavori, nei tratti interessati saranno pertanto istituiti sensi unici alternati regolati da movieri e si viaggerà con limite di velocità a 30 km/h. I provvedimenti potranno essere adottati tutti i giorni dalle 8,30 alle 18.

Da oggi invece, sulla Sp 513R di Val d’Enza, in comune di Canossa, si viaggerà con limite di velocità dei 50 km/h nei pressi della Traversa di Cerezzola, per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori consolidamento. Il cantiere – che si sviluppa su di un’area esterna alla sede stradale, dalla quale usciranno i mezzi d’opera a velocità limitata – proseguirà fino al prossimo 30 settembre.