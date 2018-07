Imola: furto al supermercato, ventiseienne rumeno arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Imola hanno arrestato un ventiseienne rumeno, senza fissa dimora, per tentato furto aggravato di capi di abbigliamento ai danni di un negozio di articoli sportivi del centro commerciale “Leonardo”.

La refurtiva, del valore di 200 euro, è stata recuperata dai Carabinieri che sono intervenuti su richiesta di una dipendente dell’esercizio che si era accorta di quanto stava accadendo. Il ventiseienne, gravato da precedenti di polizia specifici, è stato accompagnato in caserma e rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa di comparire presso le aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida dell’arresto. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e l’udienza è stata posticipata per la richiesta dei termini a difesa avanzata dal legale del giovane che è stato rimesso in libertà.