Uno screening gratuito in ambito cardiologico e ginecologico rivolto a tutte le donne Florim. Questo il progetto presentato in occasione dell’incontro dal titolo “Salute e benessere della donna” organizzato proprio per illustrare alle numerose donne presenti in Florim Gallery l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nelle principali patologie femminili sia in ambito cardiologico che ginecologico.

I dati parlano chiaro, in Italia le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nella donna e i tumori rappresentano la seconda grande causa di decesso (con 7.700 nuovi casi all’anno di tumori all’utero). Come si combattono? Prevenzione e diagnosi precoce sono le parole chiave per vincere questa sfida.

Con il progetto “Florim mette una virgola rosa” l’azienda, in collaborazione con Ospedale di Sassuolo, offre a tutte le dipendenti uno screening per prevenire le più comuni malattie cardiovascolari e ginecologiche.

Le visite specialistiche verranno effettuate a partire dal mese di ottobre 2018 presso Ospedale di Sassuolo grazie alla preziosa collaborazione della Dott.ssa Marcella Camellini – Dirigente Medico dell’U.O. di Cardiologia Ospedale di Sassuolo e della Dott.ssa Ivana Algeri – Dirigente Medico U.O. Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Sassuolo. Sono oltre 400 le donne Florim che, su base volontaria, potranno decidere di aderire al progetto.

“Florim mette una virgola rosa” si inserisce nella attività del Centro salute&formazione, un modello unico in Italia ed Europa che coniuga cultura industriale e cultura sanitaria promuovendo formazione e simulazione medica avanzata per gli operatori di due grandi e importanti strutture sanitarie locali (Ospedale di Sassuolo e Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia) e incontri sui corretti stili di vita che l’azienda apre gratuitamente al territorio. Situati nella sede Florim di Fiorano, gli spazi del Centro si sviluppano su una superficie di 600 mq e comprendono una sala in grado di ospitare oltre 100 persone, due sale attrezzate per le simulazioni e otto aule per seminari e lezioni. La prestigiosa associazione American Heart Association (AHA) ha riconosciuto al Centro salute&formazione la qualifica di “Authorized Training Site” nella formazione per la rianimazione cardiopolmonare di base e avanzata. ​​