Domani notte in A1 chiusa la stazione di Valsamoggia

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, dalle ore 22:00 di martedì 10 alle ore 06:00 di mercoledì 11 luglio, sarà chiusa la stazione di Valsamoggia, in entrata verso Bologna ed in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni autostradali di Modena sud, al km 171+000 della A1 Milano-Napoli, di Bologna Borgo Panigale, al km 5+000 della A14 Bologna-Taranto e di Bologna Casalecchio, al km 0+800 del R14 Raccordo di Casalecchio.