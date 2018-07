Cibeno di Carpi, apre una nuova farmacia Comunale ad orario continuato

Giovedì 12 luglio a Carpi, alle ore 18.30, in via Roosevelt 224/b verrà inaugurata la seconda Farmacia Comunale cittadina, alla presenza del Sindaco Alberto Bellelli e dell’Assessora a Sociale e Sanità Daniela Depietri: in concessione alla Coop sociale Didasko di Terni (come quella aperta ad ottobre in via Peruzzi) la Farmacia Cibeno vuole essere una realtà aperta al territorio che tenga conto dei bisogni delle persone che per età, condizione o disabilità hanno maggiori difficoltà ad accedere ai servizi, soprattutto a quelli socio-sanitari.

La seconda Farmacia Comunale cittadina, diretta da Caterina Setti, si trova nel popoloso rione di Cibeno, in un edificio a poca distanza dalla chiesa di S.Agata: farà orario continuato dal lunedì alla domenica, 24 ore su 24, e aprirà ufficialmente il primo agosto. Il 12 luglio dopo il taglio del nastro, alle ore 18.30 sarà offerto un aperitivo ai presenti. Una mezza dozzina i posti di lavoro che verranno creati da questa nuova opportunità e che, ci si augura, possa ripetere il successo della prima ‘Comunale’ che l’ha preceduta nove mesi fa. Il Comune eserciterà un controllo sulle attività della Farmacia e di monitoraggio sulla qualità dei servizi erogati e sull’attenzione rivolta alle categorie disagiate. I proventi derivanti dai canoni di concessione saranno destinati al finanziamento di attività nel campo dei servizi socio-sanitari.

“La scelta che abbiamo fatto di puntare sull’istituzione di queste due Farmacie Comunali intende essere un giusto connubio tra i principi della solidarietà del sociale e dell’innovazione – spiega il Sindaco Alberto Bellelli – Rappresenta un ulteriore, significativo passo verso un welfare che abbia sempre più al centro i cittadini coi loro bisogni, e rappresenta un simbolo per le prospettive future di crescita e di ampliamento dei servizi offerti alla cittadinanza”.

Da segnalare inoltre che nella nuova Farmacia si potranno ovviamente prenotare le prestazioni C.U.P, partecipare durante l’anno a giornate informative su benessere e salute o corsi sul primo soccorso o il BLSD per l’abilitazione all’uso del defibrillatore, grazie anche alla presenza di una piccola sala formazione: tra i servizi disponibili ricordiamo ancora la consegna dei farmaci a domicilio, la presenza dell’infermiere, l’autoanalisi, la misurazione gratuita della pressione e del peso.

Numero telefonico 059 8300124

Per info e prenotazioni numero verde 800 688831