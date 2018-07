Cavriago, trova portafogli con circa 500 euro e lo consegna ai carabinieri

In tempi di crisi economica l’onestà la fa comunque da padrona o almeno per un operaio 54enne reggiano che ha trovato per strada un portafoglio con documenti e danaro contante per circa 500 euro e che invece di intascarseli si è subito recata ai carabinieri della stazione di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, che hanno rintracciato il proprietario restituendogli il portafoglio comprensivo di tutti i soldi e dei suoi documenti personali e bancari che il diretto interessato non si era accorto di aver perso. Si tratta di un libero professionista 38enne abitante a Cavriago che in via repubblica di Cavriago domenica mattina aveva perso il portafoglio.

L’onesto protagonista di questa storia è un operaio 54enne reggiano che ieri mattina intorno alle 11,00 rinveniva il portafoglio in via della Repubblica di Cavriago nelle vicinanze di un bar. Dentro circa500 euro, carte bancarie e anche i documenti del proprietario, un 38enne del paese, che ha cercato di rintracciare nei pressi ma, non riuscendoci, si è precipitato senza indugi dai carabinieri della stazione di Cavriago ai quali ha consegnato il portafoglio. I carabinieri hanno effettuato gli accertamenti e sono riusciti a rintracciare il proprietario che ancora non si era accorto dello smarrimento del portafoglio apprendendolo dalla telefonata fatagli dal maresciallo che lo invitava in caserma per riprendersi quanto smarrito. L’uomo quando è arrivato in caserma ha avuto la bella sorpresa: il portafoglio ancora “intatto” con all’interno tutto il danaro contante.