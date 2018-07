All’Acetaia Leonardi si raccolgono fondi per il progetto “Sala ibrida”

Il volontariato formiginese scende in campo per contribuire al progetto “Sala ibrida”, promosso da Rock No War Onlus, grazie a “Food Festival – Tutti Insieme”, in programma all’Acetaia Leonardi di Magreta dal 14 al 16 luglio, con il patrocinio del Comune di Formigine. Tre giorni di festa e divertimento per raccogliere fondi in favore della nuova sala operatoria ibrida che verrà allestita all’ospedale di Baggiovara, e che consentirà di trattare patologie complesse e in urgenza in modo corale, grazie a un ambiente adeguatamente attrezzato in cui diversi specialisti possono operare insieme.

Nel weekend formiginese, per tutte e tre le giornate, alle ore 19 apertura di “Biricchinopoli”, con gonfiabili e truccabimbi, e degli stand del Food Festival (per i “Pass Cena” è consigliabile la prenotazione presso le attività formiginesi Libreria Agorà, Vodafone di via Giardini, Edicola Maletti o Acetaia Leonardi). Sabato 14 dalle 21,30 spazio a moda e bellezza con sfilata e proclamazione di Miss Modena “Balsamico” 2018, per il Concorso Nazionale di Miss Italia; domenica 15 dalle 21,30 concerto di “La President Band” e spettacolo di luci e sabbia con Nadia Pretto, mentre lunedì 16 serata condotta da Andrea Barbi, con dj set by DJ Mess, e dedicata alla pizza: si comincia con “PizzaShow – 3° concorso per Maestri Pizzaioli”, si prosegue con la “Gran Pizzata” dalle ore 20 e chiusura alle 20,45 con l’esibizione della Nazionale Italiana Acrobati Pizzaioli. Durante tutta la manifestazione musica e cocktail bar.