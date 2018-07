Al via il progetto “Di parco in Parco”

Sarà inaugurato domani, martedì 10 luglio a partire dalle ore 20,30 prima dell’inizio delle attività del progetto “Di parco in Parco”, il nuovo gioco inclusivo realizzato dall’Amministrazione comunale presso il parco Amico di Braida. L’obiettivo è quello di ricreare all’interno del parco un’area attrezzata che possa essere utilizzata da una vasta gamma di bambini, attraverso l’installazione di un “gioco inclusivo” dove i bambini con disabilità fisiche, sensoriali o con problemi di movimento, possano giocare e divertirsi in sicurezza assieme a tutti gli altri.

Il gioco consentirà ai bambini di divertirsi, giocare ed imparare assieme ai propri amici, fratelli e genitori senza barriere e divisioni.

L’area dove è stato installato è ben accessibile, grazie alla presenza di percorsi pedonali perimetrali e interni realizzati in materiale autobloccante; e non ci sono barriere architettoniche.

Principi cardine per la progettazione dello spazio individuato per l’installazione della struttura sono stati: l’accessibilità dell’area, dovuta alla presenza di percorsi pedonali perimetrali e interni realizzati in materiale autobloccante; l’assenza di barriere architettoniche che possano impedire in qualunque modo di accedere al parco; la presenza di infrastrutture distribuite su tutto il perimetro dell’area verde in grado di garantire un accesso diretto alla stessa e ai diversi punti attrattivi presenti: es. centro di quartiere, campo da calcetto, area sgambatura cani; la conformazione plano altimetrica pressoché pianeggiante del parco; la presenza di un centro di quartiere in grado di ospitare al suo interno differenti servizi per la collettività (sala di quartiere, biblioteca per ragazzi, cucina e servizi igienici); il presidio costante dei volontari del comitato di gestione dell’area in grado di coinvolgere i cittadini incentivando la fruizione degli spazi e promuovendo importanti occasioni di aggregazione sociale.

La struttura in progetto è stata collocata nella porzione S/O dell’area verde, già allestita con attrezzature ludiche installate in occasione della riqualificazione del parco e caratterizzata dalla presenza del parcheggio pubblico posto su via Divisione Acqui che garantirà l’accesso diretto al parco attraverso tre distinti ingressi distribuiti rispettivamente a Nord, Sud e Ovest dello stesso.