A Modena chiusura temporanea dell’incrocio tra le vie Fanti e Pico della Mirandola

Dalle ore 21 di martedì 10 luglio alle 13 di mercoledì 11 luglio è prevista la chiusura dell’incrocio tra le vie Fanti e Pico della Mirandola per consentire di effettuare lavori relativi ai primi due cantieri in corso per il Progetto Periferie, inerenti la Riqualificazione della mobilità stradale, ciclopedonale e interventi sulla sicurezza.

Il provvedimento si rende necessario per rimuovere il corpo costitutivo dei binari della vecchia linea ferroviaria sulla quale si svilupperà una nuova rotatoria e il nuovo tracciato di via Fanti sul prolungamento della attuale Via Finzi/Canaletto. L’operazione, che prevede l’intervento di una ditta specializzata per la rimozione, lo smontaggio e lo smaltimento del materiale di risulta, sarà attuato dalla ditta Frantoio Fondovalle aggiudicataria dei lavori. Una volta rimossi binari e traversine, verrà ripristinata la superficie stradale interessata con materiale idoneo alla riapertura della circolazione.

La chiusura dell’incrocio sarà indicata sul posto attraverso adeguata segnaletica stradale indicante anche i percorsi alternativi, cioè le vie parallele Attiraglio e Ramelli-Parenti, rispettivamente a nord e a sud dell’intersezione. Il tratto di via Fanti che proviene da via Canaletto sarà accessibile solo dalla stessa via Canaletto.