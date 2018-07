A Corlo arriva “Le frazioni al centro”

Una vera “Festa in strada” per tutta Corlo, in programma martedì 10 luglio. A partire dalle ore 19, in via Battezzate, chiusa al traffico per l’occasione, torna il secondo appuntamento della rassegna “Frazioni al centro 2018”, a cura del Comune di Formigine. Punti ristoro, street food, bancarelle di artigianato e associazioni, negozi aperti con animazioni ed esposizioni delle attività produttive di Corlo, esposizione di auto e moto.

Il tutto accompagnato dalla musica che risuonerà per tutta la frazione, grazie anche alle esibizioni a cura di CorloDance e del ballo liscio al parcheggio del parco. Grandi protagonisti i più piccoli, con giochi di strada, mercatino dei bambini, palloncini e truccabimbi. Anche lo sport scenderà in strada, con il suo lato più bello e autentico, grazie a partite di basket 3×3, il wheelchair hockey dei ragazzi del Gruppo sportivo Sen Martin di Modena, oltre all’esibizione dei giocatori della Nazionale di Calcio Amputati, in piena preparazione per i prossimi mondiali in Messico.

“Una formula che piace, quella della festa di strada – commenta Corrado Bizzini, assessore alle Attività Produttive – perché coinvolgente e spontanea, come sono le comunità delle nostre frazioni. Il primo appuntamento a Colombaro, nonostante il tempo incerto, è stato molto apprezzato, e siamo sicuri che sarà così anche per i prossimi. Ringrazio tutti quelli che lo hanno reso possibile”.