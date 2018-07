A Castelfranco Emilia concerto di Tullio De Piscopo

Il Comune di Castelfranco Emilia, in collaborazione con l’associazione Amici del Jazz e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia Romagna e BPER, presenta la terza edizione del Castelfranco Summer Jazz Festival, all’interno delle serate della rassegna “Castelfranco Emilia – Una città per suonare”.

Dopo la prima parentesi estiva che a fine giugno ha animato il centro di Modena, l’associazione Amici del Jazz è pronta ad animare il centro di Castelfranco con due concerti gratuiti di artisti internazionali.

Sarà un grande protagonista della musica italiana ad esibirsi sul palco di piazza Garibaldi nella prima delle due serate, ovvero mercoledì 11 giugno: Tullio De Piscopo, batterista napoletano conosciuto in tutto il mondo per numerose collaborazioni e canzoni di successo.

La sua lunga e prospera carriera lo ha visto collaborare con alcuni mostri sacri del jazz nostrano come Franco Cerri, Gianni Basso, ma anche con numerosi artisti di musica leggera come Adriano Celentano, Mina, Enzo Jannacci, Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, Mino Reitano, Toto Cutugno, Roberto Vecchioni, Fabrizio De Andrè, Giorgio Gaber, Pino Donaggio, Domenico Modugno, New Trolls, Franco Battiato. Nota fu anche la collaborazione con il grande Astor Piazzolla con il quale incide “Libertango” (oltre ad altri 11 LP negli anni, accompagnando Piazzolla in tournée in tutto il mondo).

Oltre ai tour mondiali con artisti internazionali del calibro di Gerry Mulligan, il sodalizio forse più ricordato dal grande pubblico fu quello col compianto

Pino Daniele (a completare la storica formazione erano Tony Esposito, Rino Zurzolo, James Senese e Joe Amoruso).

Con il grande batterista e percussionista saranno sul palco Fabrizio Bernasconi al pianoforte, Gianluca Silvestri alla chitarra e Cesare Pizzetti al contrabbasso e basso elettrico.

In apertura al concerto è prevista l’esibizione dell’ensemble di giovanissimi del corso di improvvisazione nell’ambito del progetto regionale “La strada della musica” gestito dal circolo musicale “G. Bononcini” con il coordinamento di Giovanna Galli e la direzione di Stefano Calzolari, pianista e docente già in prima linea in molte delle iniziative laboratori ali promosse dall’associazione Amici del Jazz; i musicisti sono tutti giovani di età compresa tra i 10 e i 15 anni:

Alessandro Panella al sax contralto, Manuel Cortese alla batteria, Elena Giacomozzi alla voce, Gioia Cupertino al sax contralto, Virginia Gozzoli, Carlotta Candeli, Davide Zambelli, Filippo Paternò, Michelangelo Sermolini alle tastiere, Leonardo Fossali al sax tenore, Emanuele Costanzini al sax contralto, Eli Sociali al basso, Valerio Garagnani al sax tenore, Ester Meka al flauto e Mattehew Meka al sax contralto.

Tutti i concerti saranno gratuiti, per informazioni sarà possibile consultare la pagina Facebook “Amici del Jazz”o “Modena Jazz Festival”.