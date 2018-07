La Polizia di Stato in occasione dell’inaugurazione dei Giochi del Tricolore

Nella giornata di Sabato il Questore ha organizzato e pianificato specifici servizi di ordine pubblico in occasione della giornata di inaugurazione dei Giochi del Tricolore.

Sono state impiegate le seguenti aliquote di personale:

Nr. 10 agenti della Polizia di Stato della Questura di Reggio Emilia;

Nr. 06 agenti della D.I.G.O.S. della Questura di Reggio Emilia;

Nr. 02 operatori del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica;

Nr. 01 Funzionario di P.S. in qualità di dirigente

Nr. 01 Squadra U.O.P.I. (Unità Operative Pront ose rIvnitzeir dvie nOt.oP) assegnata al Sig. Questore dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Ministero dell’Interno. La suddetta unità proveniva dalla Questura di Cuneo.

Ai menzionati servizi di ordine e sicurezza pubblica hanno partecipato:

Nr. 10 unità della Polizia Municipale di Reggio Emilia;

Nr. 04 unità dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Emilia.

I Servizi, organizzati da Quest’Ufficio, sono stati tarati per assicurare il massimo della sicurezza senza ostentare la forza messa in campo, infatti tutto l’evento si è svolto senza particolari situazioni critiche.

Gli agenti sono intervenuti per due segnalazioni di rissa che poi si sono rivelate essere dei gesti goliardici tra i giovani atleti delle delegazioni sportive straniere.