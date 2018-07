Josephine Obossa: l’opposto della Canovi Coperture confermata anche per la stagione 2018/2019

Josephine Obossa, opposto classe 1999, continuerà a vestire anche nella stagione 2018/2019 la maglia neroverde della CanoviCoperture Sassuolo. La conferma della giovane opposta testimonia la volontà della società sassolese di mantenere l’ossatura base della squadra che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione, con la conquista della promozione in A2 al termine dei play off.

Cresciuta alla Pallavolo Concordia, Josephine condivide con molte sue giovani compagne di squadra il percorso nelle giovanili della Liu Jo Modena: arrivata in bianconero nella stagione 2014-2015, disputa il campionato di Under16 e contemporaneamente quello di Serie D. Nella stagione 2015-2016 ed in quella successiva è impegnata nel campionato di Under18 ed in quello di Serie B.

Lo scorso anno, alla sua prima stagione, nel mondo dei grandi, Josephine si è subito messa in evidenza, disputando un campionato da grande protagonista: per lei, una media di 16 punti a partita, con 32 aces e 35 muri in 33 gare giocate.

Queste le parole di Obossa alla sua conferma in neroverde: “Sono molto emozionata per questa seconda stagione in neroverde: la serie A è un campionato che non ho mai avuto la possibilità di affrontare e sono molto felice di poterlo vivere nella prossima stagione. Ringrazio la società per la fiducia e l’opportunità che mi sta dando e spero di non deluderli”.

“Per me sarà un campionato de tutto nuovo – continua Josephine – e di sicuro incontreremo molte giocatrici forti e più esperte di noi: sicuramente mi aspetto una stagione tosta, ancora più impegnativa rispetta a quella appena conclusa. Dovremmo impegnarci al massimo… e sperare che tutto vada per il meglio!”