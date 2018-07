Questa mattina prima delle 7 un incendio ha interessato un un’officina per la riparazione di mezzi pesanti in via Francia a Modena, coinvolgendo 3 mezzi pesanti. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ad altri veicoli in attesa di riparazione. Danni rilevanti alle strutture e impianti dell’officina.