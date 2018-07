Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, dalle ore 22:00 di martedì 10 alle ore 06:00 di mercoledì 11 luglio, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata verso Milano ed in uscita per chi proviene da Bologna, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Parma o di Reggio Emilia.