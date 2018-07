Festival Mundus: Danilo e Oona Rea martedì alle Scuderie di Villa Spalletti a San Donnino di Casalgrande

Padre e figlia insieme per un evento musicale indimenticabile. Si intitola “Notturno” il concerto con protagonisti Danilo Rea e Oona Rea che avrà luogo martedì prossimo 10 luglio alle ore 21.30 presso le Scuderie di Villa Spalletti a San Donnino di Casalgrande.

L’evento – realizzato in collaborazione con Casalgrande Jazz Festival con ingresso a 8.00 euro – si tiene nell’ambito della 23esima edizione della nota rassegna musicale Mundus organizzata da ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e tutti i Comuni partecipanti, che si svolgerà fino al 15 agosto tra Carpi, Casalgrande, Correggio, Modena, Reggio Emilia e Scandiano.

Improvvisare su ogni tipo di repertorio. Liberarsi dalla gabbia degli accordi per arrivare alla forma libera, alla melodia pura. È la nuova sfida di Danilo Rea, che qui si confronta con i grandi compositori classici: “L’improvvisazione nasce in Europa, loro ne erano maestri. Il jazz ha riscoperto questa attitudine, smarrita da chi oggi interpreta rigidamente le loro partiture”. Rea partendo dalla formula del piano solo, per avere massima libertà interpretativa, prosegue poi su diverse melodie che preparano l’ingresso alla forte personalità vocale di sua figlia Oona. Nel loro repertorio ci sono anche brani originali e alcuni temi storici come The Man I Love di Gershwin, trait d’union tra la classica e il jazz, nonché doverosa dedica al suo papà. Romantico.