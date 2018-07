Rubano portafoglio a una donna che fa acquisti in Piazzola, scoperte dalla Polizia Municipale

L’hanno stretta mentre era intenta a scegliere dei capi d’abbigliamento davanti a un banco della Piazzola e, approfittando dei larghi vestiti per coprire i propri movimenti, le hanno aperto la borsa per rubarle il portafoglio e allontanarsi. La situazione non è sfuggita però a un gruppo di agenti in borghese del reparto Sicurezza della Polizia Municipale di Bologna e così le ladre, due donne di nazionalità bulgara di 39 e 23 anni, sono state denunciate per furto aggravato. E’ accaduto ieri, venerdì 6 luglio, attorno all’ora di pranzo.

Gli agenti, in Piazzola per un servizio destinato alla prevenzione e alla repressione di delitti contro il patrimonio, dopo aver notato i movimenti sospetti, hanno seguito le due donne fino a fermarle in via San Giuseppe mentre si stavano scambiando delle banconote. Le due hanno tentato di disfarsi del portafoglio rubato, ma invano. Bancomat, documenti, carte ed effetti personali più 195 euro sono stati riconsegnati alla legittima proprietaria, che nel frattempo aveva sporto denuncia.