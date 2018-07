Canovi Coperture: seconda linea affidata a Zardo e Bici

Continua senza sosta la campagna acquisti della Canovi Coperture Sassuolo: dopo gli importanti nomi ufficializzati nelle scorse settimane, arriva oggi un doppio annuncio, che va a svelare chi saranno i liberi della squadra sassolese.

Il primo nome è quello di Carolina Zardo, nella scora stagione impegnata in A2 con la Delta Informatica Trentino. Classe 1992, Carolina vanta un curriculum prestigioso ed una lunga esperienza nella seconda serie nazionale: cresciuta pallavolisticamente nella S2M Volley Vercelli, nel 2008 passa all’Asystel Novara, impegnata nei campionati giovanili categoria e nel campionato di Serie B. Nel dicembre dello stesso anno, è promossa in prima squadra come vice di Paola Cardulo e con la squadra vince la Coppa Cev. Nella stagione successiva fa parte stabilmente del roster della prima squadra, seconda di Imma Siressi: nel corso dell’anno raccoglie un discreto numero di presenze ed entra anche nel giro della Nazionali Juniores. Proprio nel 2010, vince con la maglia azzurra i campionati europei ed in quell’occasione viene premiata come miglior libero della manifestazione. Sempre con la maglia azzurra, nel 2011 a Lima conquista la prima storica vittoria del mondiale juniores. Nel biennio 2010 – 2012 è ancora impegnata a Novara, mentre nella stagione 2013 – 2014 fa il suo esordio in A1 con Forlì. L’anno successivo prende parte al campionato di A2 con Rovigo e dalla stagione 2015 entra a far parte della Delta Informatica Trentino, dove resta per tre anni.

Tante maglie prestigiose, quindi, e tanta esperienza nella massime serie nazionali per Carolina, che commenta così il suo arrivo in neroverde: “Non vedo l’ora di arrivare a Sassuolo: nelle scorse stagione ho giocato a Forlì e conosco l’Emilia Romagna e me ne sono innamorata! Certo, quest’anno saranno tutto nuovo perché non conosco la società, ne l’allenatore ne le mie future compagne però il presidente Borruto e coach Barbolini mi hanno parlato del progetto e dei metodi di lavoro e ne sono entusiasta”.

“Dai nomi già ufficializzati ho capito che quest’anno sarò una delle più grandi in squadra – continua Carolina – e questo per me sarà un compito nuovo, ma ne sono felice: sarà un bel modo per mettersi alla prova”.

Da esperta della categoria, Carolina commenta così il campionato di A2: “Quello di A2 è un campionato in continua evoluzione: l’anno scorso c’era un girone unico con 18 squadre e la stagione è durante tantissimo e ci sono state molti turni infrasettimanali. Quest’anno invece dovrebbero esserci due gironi da nove squadre ciascuno. Il livello è ovviamente alto, ma variegato: ci sono squadre esperte delle categoria e squadre più giovani, tipo la nostra, che possono contare sull’entusiasmo della novità”.

Compagna di reparto di Zardo sarà Amelia Bici, confermatissima dopo le importanti prestazioni di questa stagione. Classe 1998, Amelia condivide con molte sue compagne di squadra il passato nelle giovanili della Liu Jo: cresciuta tra le fila del Giovolley, arriva a Modena nella stagione 2013-2014, impegnata nei campionati di U16, U18, Serie D e Serie B1. Rimane a Modena anche nelle due stagioni successive, di nuovo impegnata nei campionati di Under 18 e B1. L’anno successivo è stata nuovamente impegnata in B1 con Reggio Emilia.

Amelia commenta così la sua conferma in neroverde: “Sono molto orgogliosa e soddisfatta di restare e di continuare un progetto iniziato lo scorso anno: devo ovviamente ringraziare la società per la fiducia! Questo sarà il primo anno in A2 e per me sarà un campionato nuovissimo: è un sogno che si avvera e non vedo l’ora di mettermi in gioco”.

“Sono molto contenta di ritrovare alcune mie compagne della scorsa stagione, che è stata davvero indimenticabile – continua Amelia. Sono felice di ritrovare Lucia (Crisanti ndr) che per tutte noi è stata come una mamma e Bubu (Elisa Lancellotti ndr) che per tutto la stagione è stata un punto fermo. Sono contenta di ritrovare anche coach Barbolini: lo conosco come persona e conosco il suo metodo di lavoro e lo apprezzo!”

Amelia chiude poi con un augurio personale per la prossima stagione: “Mi aspetto davvero di fare il salto di qualità e riempire i vuoti tecnici che ho… mi aspetto una stagione con i fiocchi!”