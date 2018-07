Scuole e imprese: faccia a faccia con Confimi Emilia e Compagnia delle Opere

Una bellissima serata nella stupenda cornice del Golf Club di Colombaro per tentare di ridurre la distanza, a volte siderale, che alberga in pianta stabile tra il mondo della scuola e quello delle imprese e del lavoro.

La serata, organizzata dalla Compagnia delle Opere, ha visto la partecipazione di ben 300 persone tra dirigenti scolastici, professori, studenti e imprenditori. In sala anche una nutrita partecipazione di Confimi Emilia: l’associazione che raggruppa le pmi del territorio infatti era presente con tutti i vertici del gruppo e con gli imprenditori del comparto metalmeccanico, settore principe della nostra economia.

Una cena informale, in un clima di apertura e fiducia. Una serata preziosa per arricchire il dialogo tra questi due universi così distanti eppure così vicini.

Queste le parole del direttore Davide Poggi, che ci ha spiegato in cosa consiste il progetto del CDO a favore delle nuove generazioni: “Ci sarà tantissimo da lavorare (e da faticare), ci sarà da migliorare “il sistema” e le regole del gioco, ma più di questo ci sono tante persone (almeno 300) che hanno a cuore questa alleanza educativa tra scuole e imprese: per il bene proprio, dei ragazzi e di tutti! Un’alleanza che si potrà esprimere e realizzare in tante modalità, e una dei queste sarà il “CONTEST Y&E” che abbiamo lanciato al termine della serata: le imprese propongono alle scuole dei progetti che nascono da esigenze reali e concrete, e le scuole candidano team di ragazzi che nel corso del prossimo anno scolastico si cimenteranno su tali sfide.”

Tanti gli ospiti della serata, tra i relatori Stefano Versari (Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale), Gabriele Grassi (Global Communication Supervisor di Elettric80 e BEMA e Presidente di Neway), Enrico Malagoli (Presidente dell’Associazione Amici del Corni e della sezione modenese di Confimi Emilia), Margherita Rabaglia (Dirigente Scolastico presso l’Istituto “C.E.Gadda” di Fornovo di Taro, Parma) e Bernard Scholz (Presidente nazionale di CDO).

Soddisfatto anche Giovanni Gorzanelli, presidente di Confimi Emilia: “Una magnifica serata indispensabile per tentare di dare segnali positivi a quello che è il mondo della scuola. Il concetto è chiaro: noi imprenditori siamo pronti ad accogliere ogni progetto, ogni buona idea che possa aiutare i giovani a crescere e a calarsi al meglio in quello che è il mondo del lavoro. Confimi Emilia ha partecipato con grande piacere a questa bellissima iniziativa della Compagnia delle Opere, in sala erano presenti diversi nostri associati che rappresentano aziende del territorio che non vedono l’ora di poter accogliere ragazzi preparati e meritevoli. Lavoriamo insieme, fianco a fianco con le scuole, per creare una sinergia utile alla comunità intera”.

***

(foto: Davide Poggi e Giovanni Gorzanelli)