Sassuolo, Galli (FI): un mazzo di fiori come gesto di Solidarietà a chi viene aggredito mentre sta semplicemente lavorando

Il capogruppo regionale di Forza Italia, Andrea Galli nella giornata di ieri si è recato a Sassuolo per portare la solidarietà di Forza Italia alla giovane barista Alessia Rende aggredita sul posto di lavoro da 3 straniere. Un mazzo di fiori per dire “Forza e Coraggio, chi lavora non deve avere paura”.

“Sono andato a Sassuolo e ho voluto conoscere personalmente Alessia Rende per esprimerle la mia solidarietà e quella di Forza Italia per la brutale aggressione subita’” – ha detto Galli che ieri ha incontrato la giovane barista aggredita da tre donne straniere all’interno del suo locale in viale XX settembre -. “La violenza esercitata dalle tre donne nordafricane contro la titolare del bar per un banale diverbio, è la dimostrazione di quanto l’emergenza sicurezza a Sassuolo sia reale e quanto il problema sia collegato a quello della immigrazione – afferma il capogruppo di Forza Italia -. Mi aspetto che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pd Pistoni esprima la propria vicinanza ad Alessia, costretta a ricorrere alle cure del Pronto soccorso, e che l’episodio particolarmente grave possa essere l’occasione per dare una risposta concreta ai sassolesi ormai assediati dal moltiplicarsi di furti e rapine. Un aggressione del genere in pieno Centro a Sassuolo è un campanello d’allarme chiaro sul disagio in cui versa Sassuolo, città che pare abbandonata a sé stessa; l’anno prossimo anche Sassuolo tornerà al voto e sono certo che i cittadini si affideranno al Centrodestra”.