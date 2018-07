Sabato 7 luglio a Cadelbosco di Sopra torna la Notte Bianca

Sabato 7 luglio a partire dalle 19.30 a Cadelbosco di Sopra torna l’appuntamento con la Notte Bianca, l’evento clou dell’estate cadelboschese. La serata è organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione dei commercianti “Le vetrine del Fojonco”, Confcommercio, Confesercenti e Cna e tante associazioni di volontariato del territorio.

L’edizione 2018 segna un’altra crescita della manifestazione, con ben undici aree spettacolo sparse per le vie e le piazze del centro. Oltre a piazza XXV Aprile, che farà da cornice al concerto di Samuel Heron, Pepe ed Edmmaro, altre 10 zone ospiteranno intrattenimenti di vario genere per tutte le età. La biblioteca comunale, inoltre, intratterrà i più piccini con letture animate e videoproiezioni in piazza della Libertà.

“Era giugno del 2014, pochi giorni dopo l’inizio del nostro mandato amministrativo, quando ci chiedemmo cosa potessimo fare per animare e far vivere di più il nostro paese”, ricorda il sindaco Tania Tellini. Nacque così la Notte Bianca: prima come festa per ragazzi e ragazze all’Arena Estiva, per poi diventare l’avvenimento principale dell’estate cadelboschese.

“Vedere le nostre vie animate dalla gioia e dal buonumore di tanta gente è per noi una grande soddisfazione: per questo ringraziamo tutto l’associazionismo locale, fondamentale nell’organizzazione della serata, e tutte le realtà aziendali e commerciali che hanno contribuito con un importante sostegno economico a questa quinta edizione della Notte Bianca di Cadelbosco”, conclude il sindaco.

Il programma della serata: https://issuu.com/ r24h/docs/opuscolo_notte_ bianca_2018_21x21_ba