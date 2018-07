Parmense si perde nei colli bolognesi durante una scampagnata e chiama i Carabinieri

Qualche sera fa, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna è stata impegnata nelle ricerche di un ventisettenne di Parma che aveva telefonato al 112 dicendo di essersi perso nei colli bolognesi di via Casaglia. I militari, dopo aver localizzato il giovane all’interno di una fitta boscaglia distante 3-4 km dalla strada, grazie a un’applicazione dello smartphone, lo hanno raggiunto a piedi, attraversando rovi e canaletti con l’ausilio di torce elettriche. Il ventisettenne, fortemente agitato, ma in buone condizioni di salute, contattati i familiari per rassicurarli, è stato accompagnato alla Stazione Centrale di Bologna.