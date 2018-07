Motta per il gran finale di Arti Vive Festival

Domenica 8 luglio sarà Motta a chiudere in bellezza Arti Vive Festival un’edizione speciale per qualità degli artisti e quantità di spettatori. Per il cantautore toscano, il concerto di Soliera offrirà anche l’occasione di festeggiare l’aver appena ricevuto la Targa Tenco per il miglior album del 2018. Dopo aver conquistato due anni fa il prestigioso riconoscimento della canzone d’autore italiana con il suo album di debutto “La fine dei vent’anni”, il cantautore e polistrumentista pisano ha ricevuto la targa per il suo secondo album “Vivere o morire”.

“Non avete idea di quanto sia contento di questo riconoscimento – ha scritto Francesco Motta su Instagram. “Ho messo l’anima per questo disco e il lavoro che hanno fatto tutte le persone attorno a me è stato meraviglioso”. In effetti il disco di Motta ha ottenuto recensioni entusiastiche e l’artista non vede l’ora di proporlo dal vivo perché è sul palco che Motta riesce ad essere pienamente se stesso. Per la sua data a Soliera, l’unica in estate in tutta l’Emilia Romagna, i biglietti sono in vendita a 16 euro + d.p. su Ticketone.

Prima di Motta, sul palco di piazza Lusvardi salirà Mèsa, giovane cantautrice romana in rompa di lancio sulla scena indie italiana. E prima ancora, in piazza Fratelli Sassi, alle 19.30, Her Skin, anche lei al primo album, proporrà il suo folk delicato ed emotivo. In piazza don Ugo Sitti proseguono, già a partire dalle 18.30, gli spettacoli poetici e per pochi di Teatri Mobili: un bus e un camion allestiti a teatri, che ospitano al loro interno spettacoli per un massimo di 35 spettatori alla volta con la Compagnia Girovago e Rondella e la Compagnia Dromosofista. A far da contorno conviviale anche il cibo di strada con il “Soliera Street Food”: stand e truck di prodotti tipici da tutta Italia. Nell’ottica di offrire sempre maggiori servizi ai fruitori del festival, sarà inoltre allestita un’Area Bimbi serale all’interno del suggestivo Cortile del Castello Campori con laboratori e intrattenimento per i più piccoli.

Per le informazioni dettagliate, visitare il sito www.artivivefestival.it.