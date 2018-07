Modena: nel 2018 ai gruppi consiliari risorse per 49.800 euro

Ammontano complessivamente a 49 mila 800 euro, come previsto nel Bilancio approvato, le risorse che il Comune di Modena stanzierà complessivamente nel 2018 per garantire il funzionamento dei gruppi consiliari.

La delibera che assegna le risorse, illustrata dalla presidente del Consiglio Francesca Maletti, è stata approvata nella seduta di giovedì 5 luglio con il voto a favore di tutti i gruppi presenti eccetto FI che si è astenuta.

La cifra complessiva viene divisa assegnando a ciascun gruppo una quota fissa di 3557,14 euro (per un totale di 24.900 euro) e una quota per ciascun consigliere pari a 778,13 euro, calcolata suddividendo in 32 la somma rimanente di 24.900 euro.

Con i cambiamenti intervenuti di recente nella composizione del Consiglio comunale di Modena, quindi, il gruppo del Partito democratico, con 15 consiglieri, avrà a disposizione 15.229 euro; Art.1 – Mdp – Per me Modena, con 7 consiglieri, 9.004 euro; il Movimento 5 stelle, con 5 consiglieri, 7.448 euro; Forza Italia con due consiglieri 5.113 euro; e i monogruppi Energie per l’Italia, CambiaModena e Lega nord usufruiranno di 4.335 euro ciascuno.

I fondi possono essere utilizzati esclusivamente per le spese riconducibili alle attività dei gruppi e rendicontate, secondo quanto previsto dalla “Disciplina dell’utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei gruppi consiliari e procedura di attribuzione dei fondi, anno 2018” approvata insieme alla delibera.