Martedì 17 luglio la prossima riunione del Consiglio comunale sassolese

Si svolgerà martedì 17 luglio, a partire dalle ore 20,30 presso la nella Sala delle Adunanze Consiliari in via Pretorio 18, la prossima seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo. Sono sette i punti all’ordine del giorno di cui due interrogazioni.

La prima interrogazione è a firma del consigliere Severi (Forza Italia) ad oggetto: “Furto presso Ospedale di Sassuolo”, a cui seguirà una seconda, sempre a firma del consigliere Severi avente ad oggetto “Sicurezza a rischio in centro storico. Risse, balordi e irregolari, rendono invivibile la città, servono più controlli”.

Al terzo punto del Consiglio Comunale sarà in discussione la 2Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del d.lgs. 267/2000 – variazione al bilancio 2018/2020 di assestamento generale di cui all’art. 175, comma 8, d.lgs. 267/2000. applicazione avanzo e conseguente modifica al piano delle opere pubbliche – verifica dello stato di attuazione dei programmi”.

Seguirà l’approvazione della convenzione tra i soci pubblici modenesi di Seta s.p.a..

Al quinto punto del Consiglio sarà in discussione il regolamento urbanistico edilizio comunale (R.U.E.) – recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo in attuazione dell’atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia di cui alla dgr n. 922/2017 e ulteriori modifiche.

Seguirà l’esame di un Odg a firma del consigliere Venturelli ed altri (Partito Democratico) avente ad oggetto: “Invito alla giunta ad una azione tesa a tutelare le tradizioni ed il dialetto sassolesi con l’obiettivo della conservazione della specificità di Sassuolo e del contributo essenziale che deriva dalla cultura tradizionale alla vita di una moderna città multietnica”.

Chiuderà la seduta l’esame di un Odg a firma consigliere Venturelli (Partito Democratico) avente ad oggetto: “Sosteniamo la Bretella”.