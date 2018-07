Intervento di disinfestazione da cimici a Carpi in via S.Chiara

Nei prossimi giorni verrà attuata una disinfestazione negli appartamenti ERP di via S.Chiara 24 e 26 a Carpi. Perché questo intervento sia risolutivo (si tratta di una infestazione da cimici da letto, più volte combattute in passato ma senza esiti convincenti) è necessario utilizzare trattamenti termici e chimici che prevedono per 22 persone di 16 nuclei familiari la necessità di lasciare temporaneamente i loro alloggi.

Il Sindaco Alberto Bellelli ha dunque emanato il 4 luglio scorso un’ordinanza per fare in modo che ACER, soggetto gestore del patrimonio comunale ERP, metta in atto tutte le azioni per diminuire gli effetti acustici di questo intervento, che dovrebbe durare almeno tre giorni, a partire da domenica 8 luglio: il tutto sotto il controllo del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl di Modena. I costi dell’intervento saranno sostenuti dai condomini. Qualche disagio sarà previsto nella via per la presenza di camion parcheggiati.