Discoremember: 7000 € devoluti in beneficenza dalla serata di piazza Garibaldi

Ammonta a 7.000 € la cifra devoluta all’Associazione “Il Mondo con i miei occhi” di Sassuolo dagli organizzatori di “Discoremember”: l’appuntamento del 21 giugno scorso, ha riempito piazza piccola con la musica di nove Dj che dalla fine degli anni ’70 ad oggi hanno fatto ballare Sassuolo e i sassolesi.

“Una serata davvero speciale – affermano gli organizzatori – che è stata possibile grazie a tantissimi sponsor che hanno contribuito in maniera determinante alla sua riuscita. Un’occasione diversa dagli appuntamenti fissi dell’estate di Sassuolo o di altre città, che ha riportato in centro persone che difficilmente partecipano ad eventi di piazza. Un successo talmente evidente che – concludono – ci proponiamo di organizzare altri nuovi eventi simili in futuro, il tutto naturalmente a scopo benefico”.

L’Associazione “Il mondo con i miei occhi” si è costituita in forma autonoma nel 2013 ed è iscritta al Registro Provinciale del Volontariato. Si propone, l’attivazione di progetti atti al sostegno di bambini con disturbi specifici dell’apprendimento e delle loro famiglie, nel caso in cui non possiedano i mezzi economici e conoscitivi necessari per affrontarli nel modo giusto, al fine di promuove il loro benessere e la loro qualità di vita.

Si propone inoltre di migliorare ed aumentare i servizi forniti ai soggetti DSA, attraverso l’attuazione di progetti a loro rivolti (musicoterapia, psicomotricità, corsi di discipline sportive, corsi di arte e teatro, avviamento all’uso del computer, pet terapy ecc…) avvalendosi dell’intervento di esperti.

Organizzare poi corsi di formazione rivolti ai genitori per diffondere la conoscenza della dislessia e dei DSA e aiutarli a capire in che modo sostenere i loro figli nel percorso scolastico.

Presso la sede dell’Associazione è attivo un Centro di Ascolto che offre un primo sostegno ai familiari di questi bambini, attraverso colloqui individuali o di gruppo, con la presenza di uno psicologo esperto.

Durante l’estate verranno proposti centri estivi, con la possibilità di essere sostenuti nello svolgimento dei compiti, oltre a poter praticare attività ludiche e sportive insieme a coetanei. Ogni servizio prestato è a titolo completamente gratuito.