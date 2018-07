Alla Bonfiglioli Vignola sciopero di solidarietà per l’infortunio a Calderara

La RSU della Bonfiglioli stabilimento b7 di Vignola, azienda multinazionale tra i leader mondiali nella produzione di riduttori, e la Fiom CGIL di Modena hanno proclamato per la giornata odierna un’ora di sciopero in solidarietà con il lavoratore dello stabilimento Bonfiglioli B3 di Calderara vittima di un grave infortunio sul lavoro avvenuto nella giornata di ieri.

“L’episodio è accaduto nonostante le ripetute segnalazioni da parte delle RSU e RLS dello stabilimento b3 fatte nelle scorse settimane e mesi in merito alla pericolosità della movimentazione carichi nella zona in cui è accaduto l’incidente che solo per fatalità non ha avuto conseguenze ancora più gravi – afferma una nota della Rsu Bonfiglioli b7 e di Fiom-Cgil di Modena – Ancora una volta la voce dei lavoratori e dei delegati sindacali non viene Ascoltata. La gestione unilaterale di una materia così importante e delicata come la sicurezza sul lavoro contraddice palesemente la voglia di modello partecipativo tanto decantato dall’azienda. Ci auguriamo – concludono Rsu e Fiom- che episodi del genere non debbano più accadere e che venga data dall’azienda la massima attenzione al tema e garantito il massimo coinvolgimento di lavoratori e RLS nella risoluzione dei problemi inerenti la sicurezza sul lavoro. In caso contrario non mancherà la risposta di sindacato e lavoratori”.