50enne modenese alla guida in stato di ebbrezza: patente ritirata

Ha perso il controllo dell’Opel Agila che stava guidando su viale Caduti in guerra verso largo Garibaldi, e si è scontrata con un cartello in un’aiuola spartitraffico. Non ha riportato ferite e non ha voluto salire sull’ambulanza per andare a farsi controllare. Nel frattempo, la prova dell’etilometro ha rilevato il suo stato di ebbrezza e le è stata immediatamente ritirata la patente di guida dalla Polizia municipale, giunta sul luogo del sinistro insieme con gli operatori del 118.

È successo a Modena, all’una della notte fra giovedì 5 e venerdì 6 luglio, all’incrocio fra viale Caduti in guerra e via Muzzioli, a una donna cinquantenne residente in città. La signora, secondo le prime ricostruzioni della Municipale mentre ancora la dinamica è in corso di accertamento, avrebbe fatto tutto da sola, sbandando improvvisamente a sinistra e andando ad abbattere il cartello. Non c’era nessuno a bordo con lei e nessun altro mezzo è stato coinvolto.

La Opel Agila incidentata, che non è risultata di sua proprietà, è stata rimossa con il carro attrezzi. Il livello di alcol rilevato dall’alcoltest è risultato oltre quattro volte il consentito.