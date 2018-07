Volley Academy Modena, presentata in Municipio la nuova società di pallavolo femminile

Circa trecento tesserati, tra atlete, tecnici e dirigenti, e 12 squadre all’attivo. Sono i numeri di partenza della Volley Academy Modena, la nuova società che nasce dalla storica Amendola volley e raccoglie l’eredità del settore giovanile provinciale e delle categorie di eccellenza della LJ Volley, settore giovanile della serie A1 femminile.

La nuova società è stata presentata in Municipio questa mattina, giovedì 5 luglio, con una conferenza stampa alla quale sono intervenuti Giulio Guerzoni, assessore allo Sport del Comune di Modena, e i rappresentanti dello staff direttivo della società: il presidente Mirco Muzzioli, il direttore tecnico Roberto Bicego, il direttore sportivo regionale Stefano Zavatti, il direttore sportivo provinciale Luca Righi Riva.

“Come altre volte in questa consiliatura – ha detto l’assessore Guerzoni – abbiamo accettato volentieri di ospitare in Municipio un momento di presentazione di Modena Volley Accademy per ribadire la vicinanza dell’Amministrazione comunale a tutte le realtà sportive che operano in città. Un grande in bocca al lupo per l’attività giovanile della nuova società che opera in diversi impianti pubblici comunali e avrà la responsabilità di continuare a lavorare al meglio nel volley femminile”.

Parole, quelle dell’assessore allo sport, che hanno introdotto il messaggio di gratitudine ed entusiasmo del presidente Mirco Muzzioli: “Ringrazio quanti ci hanno sostenuto e ci sostengono in questa attività – ha detto -. Con grande entusiasmo ci accingiamo ad affrontare una nuova stagione sportiva e mi auguro che molti altri ci seguano in questo cammino, a incominciare dalle famiglie e dagli sponsor, ai quali chiediamo di supportare la nostra voglia di crescere per Modena e per i modenesi.”

Obiettivo della nuova società è promuovere la pallavolo giovanile creando in città una realtà di alto livello iscrivendo anche due squadre ai campionati regionali Under 16 e Under 18. Le squadre, che partono dal minivolley, svolgeranno la propria attività nelle palestre dell’istituto tecnico Guarino Guarini, della scuola media Lanfranco e della scuola elementare Buon Pastore.

***

(foto, da sinistra, mescolati a giovani atlete con le nuove maglie dell’Academy, il direttore sportivo regionale Stefano Zavatti, il direttore sportivo provinciale Luca Righi Riva, Giulio Guerzoni, assessore allo Sport del Comune di Modena, il presidente Mirco Muzzioli e il direttore tecnico Roberto Bicego)