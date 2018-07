Dopo il temporale di martedì sera, una violenta grandinata si è abbattuta nel primo pomeriggio di oggi su Reggio e provincia, provocando anche danni. Particolarmente colpiti i Comuni di Scandiano, Casalgrande e Albinea.

A Scandiano i chicchi di ghiaccio, particolarmente grossi, hanno mandato in frantumi le finestre di un palazzo in via Kennedy. In via Sacco e Vanzetti d Ghiardo di Bibbiano i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere una pianta caduta.