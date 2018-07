Via ai lavori per la scuola temporanea di Cavriago

Sono iniziati questa mattina i lavori per la costruzione della scuola temporanea al parco dello Sport di Cavriago. Al termine di queste opere preliminari inizierà la posa delle strutture che saranno pronte per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Per i bambini delle future classi prime e seconde di scuola primaria l’anno inizierà infatti il 17 settembre nelle struttura prefabbricata al parco dello sport (in via Bassetta) in corso di realizzazione durante l’estate e nella scuola ex Tigli (in via del Cristo, recentemente ristrutturata). Il tutto per consentire i lavori di ristrutturazione della scuola primaria Rodari di via Guardanavona. In particolare le classi a tempo pieno del biennio saranno a settembre agli ex Tigli di via del Cristo (dato che usufruiranno della mensa collocata nella stessa sede), mentre le classi a tempo normale andranno nella struttura temporanea di via Bassetta.

“Per quel che riguarda il prefabbricato – spiega l’assessore alle politiche di gestione del territorio e del patrimonio Giancarlo Grassi – è stato chiesto alla ditta che ha vinto il bando per i lavori, di realizzarlo rispettando standard elevati di isolamento termoacustico. L’area, circondata dal verde, è dotata di un parcheggio da 72 posti auto. La struttura sarà recintata, in parte avrà il cortile con ghiaia e in parte con il verde. Una volta finiti i lavori, sarà formata complessivamente da sei aule e due laboratori (per contenere classi fino a 25 alunni), spazi per il personale, servizi igienici e un corridoio centrale. Ci saranno uscite d’emergenza e sarà antisismica. Un trasferimento di questo genere potrà comportare qualche disagio e, se così fosse, chiedo a nome dell’amministrazione comunale un piccolo sforzo di pazienza e comprensione perché possa essere risolto al più presto e si possa partire tutti insieme con questa nuova struttura”.

La ditta che realizza i lavori è la “Modulcasa Line” che, fra gli altri interventi, si ricorda ha realizzato l’aula prefabbricata del tribunale di Reggio per il processo Aemilia.