Scacchi, sfida tra castelli alla Sala delle Colombe della rocca di Vignola

Come preludio alla seconda edizione del torneo internazionale “Vignola Città degli Scacchi”, in programma dal 9 all’11 novembre 2018, il Club 64 di Modena, in collaborazione con l’organizzazione dei Giochi del Tricolore di Reggio Emilia, ha organizzato per domenica 8 luglio alle 10,30, nella Sala delle Colombe della rocca di Vignola, una partita a scacchi tra una rappresentativa locale, capitanata dal maestro Carlo Alberto Cavazzoni, e una rappresentativa di Schwerin, cittadina tedesca caratterizzata anch’essa da un magnifico castello.

Sarà dunque una sfida tra due “città di castelli”, che vedrà in palio per il vincitore un’ampolla di aceto balsamico tradizionale dell’acetaia comunale.

L’evento è patrocinato dal Comune e la Sala delle Colombe è stata gentilmente concessa dalla Fondazione di Vignola. Collaborano all’evento il circolo Mezaluna e l’Università Popolare “N. Ginzburg” di Vignola.