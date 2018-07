Sasso Marconi: volontariato estivo presso le associazioni per i ragazzi dai 14 ai 18 anni

Sono oltre 80 i ragazzi dai 14 ai 18 anni che hanno aderito nel 2018 al progetto di volontariato estivo presso una delle Associazioni attive nel sociale sul territorio di Sasso Marconi. Il progetto, giunto alla sua settima edizione, è istituito dal Comune di Sasso Marconi in collaborazione con quanti si sono resi disponibili ad accogliere e ad accompagnare i giovani minorenni in questo percorso sulla conoscenza del valore del volontariato.

CENTRO SOCIALE “CASA DEI CAMPI”, CENTRO SOCIALE DI BORGONUOVO, COOP ATTIVITA’ SOCIALI COPAPS, FONDAZIONE GRIMALDI, PICCOLO PONTE, IL GRIMMA, PUBBLICA ASSISTENZA, SENZA IL BANCO, CENTRO GIOVANILE PAPINSKY, NUOTO CLUB SASSO MARCONI: sono i nominativi di chi con generosità accoglie i ragazzi.

Questo progetto permette ai giovani di effettuare un periodo di volontariato di almeno due settimane presso una o più associazioni, svolgendo le attività previste da specifici progetti “mirati” (attività in ambito sociale, intrattenimento, promozione del territorio ecc.). Per tutto il periodo, i ragazzi sono seguiti da un tutor, individuato tra i referenti delle singole associazioni.

L’organizzazione parte a marzo, quando ad ogni famiglia viene inviata dal Comune una lettera di proposta per l’adesione al progetto. Anche alle Associazioni viene richiesta la disponibilità ad accogliere e gestire i volontari. A giugno, finita la scuola, dopo un momento di formazione e conoscenza reciproca tra le associazioni ed i ragazzi, parte la fase operativa, che si conclude a settembre col rilascio di un attestato che può essere presentato a Scuola per avere Crediti Formativi.

Info: Ufficio Politiche Giovanili/Cultura Comune di Sasso Marconi, tel. 051-843521

Marilena Lenzi, Assessore alle Politiche Giovanili di Sasso Marconi, ci tiene a ringraziare sia i ragazzi per lo spirito solidale e per la gratuità del loro tempo dedicato agli altri, sia le associazioni per la generosità e la ricchezza del lavoro che quotidianamente svolgono sul territorio. “Quando il progetto è partito avevamo 6 ragazzi che avevano accettato di mettersi in gioco, dopo sette anni abbiamo una media di almeno 70 richieste e quest’anno addirittura 84 ragazzi: un record! Il valore educativo di questa rete cresce di anno in anno col consolidarsi delle relazioni, con la maggiore conoscenza del potenziale dei ragazzi e della ricchezza del nostro associazionismo”.