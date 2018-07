Rassegna musicale al Castello di Montecuccolo

Per l’estate 2018 l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavullo presenta un cartellone ricco di eventi ed appuntamenti dedicati alla musica e all’arte, che coinvolgeranno cittadini e turisti in location d’eccezione. Il Castello di Montecuccolo, nel mese di luglio, sarà il palcoscenico della rassegna musicale “Eventi Musicali dal Mondo”, organizzata in collaborazione con il Circolo Musicale Bononcini di Vignola.

Oltre 20 artisti di fama nazionale si esibiranno per far rivivere le emozioni della musica d’oltreoceano, un viaggio che toccherà la Grecia, l’Andalusia, l’Irlanda, l’America. I concerti, ad ingresso gratuito, sono previsti per le ore 21.00: