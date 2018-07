Nuova illuminazione pubblica per Cavezzo

Cavezzo sarà dotata di nuovi impianti di pubblica illuminazione. Il Comune sta investendo in un progetto che interesserà una parte dei lampioni del centro storico, un rifacimento degli impianti che darà al paese un nuovo aspetto e maggiore visibilità nelle ore notturne con un notevole risparmio in termini energetici. Complessivamente si parla di circa 550.000 euro per un primo stralcio d’interventi che riguarderanno diverse strade a partire dal centro storico.

Tra queste: via Papazzoni, via della Libertà, via Verdi, via Vivaldi, via Dante, via Vittorio Veneto, via della Costituzione, via Volturno, via Gramsci ed un primo stralcio di via 1° Maggio, di via Concordia e di via Gavioli. I lavori interesseranno anche quattro piazze,

ovvero Piazza Fratelli Cervi, Piazza Martiri della Libertà, Piazza Don Zucchi e Piazza Donatori di Sangue.