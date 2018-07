Modena: trasferita nei nuovi locali, inaugura domani la Farmacia Comunale Del Pozzo

Le Farmacie Comunali di Modena Spa hanno il piacere di comunicare il trasferimento della Farmacia Comunale Del Pozzo nei nuovi locali di via Emilia Est, 396 a Modena, a pochi metri di distanza dalla vecchia sede. La cerimonia inaugurale avrà luogo venerdì 6 luglio alle ore 12.00 alla presenza dell’Assessore al Welfare e Coesione Sociale, Sanità, Integrazione e Cittadinanza del Comune di Modena Giuliana Urbelli.

La Farmacia Comunale Del Pozzo continuerà a garantire la fornitura di prodotti farmaceutico-sanitari 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno con la cortesia e la professionalità di sempre, ma in un ambiente decisamente d’avanguardia, dove un magazzino automatico consentirà una dispensazione rapida e sicura dei farmaci ai pazienti. Continueranno ad essere disponibili i servizi di autoanalisi del sangue, ECG, Holter pressorio e cardiaco e numerose altre prestazioni sanitarie.

La riqualificazione della Farmacia Comunale Del Pozzo rappresenta una ulteriore tappa del processo di rinnovamento di FCM Spa, nonché la realizzazione di un progetto fortemente voluto da Farmacie Comunali di Modena Spa e Amministrazione Comunale, che hanno scelto di investire nella farmacia di riferimento per i cittadini modenesi e non solo, in virtù del servizio offerto 24 ore su 24, con l’intento di migliorare l’offerta in un settore così importante come quello della salute.

La Direzione Generale e tutto il personale di FCM Spa invitano la cittadinanza a festeggiare insieme la nuova Farmacia Comunale Del Pozzo. Dopo il taglio del nastro FCM Spa offrirà a tutti i presenti un rinfresco benaugurante.