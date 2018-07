John Cale a Soliera, serata speciale di Arti Vive Festival

Sabato 7 luglio, ad Arti Vive Festival sarà la serata di John Cale, co-fondatore insieme a Lou Reed dei Velvet Underground. Il musicista e compositore suonerà in piazza Lusvardi, a Soliera, preceduto dai live di Cristallo e Black Snake Moan.

Lou Reed lo definiva il “Bob Dylan gallese”. Classe 1940, John Cale è un mito perché ha dato vita, giovanissimo, a uno dei gruppi più leggendari della scena musicale newyorkese, sotto l’ala produttiva di Andy Warhol. Figlio di una famiglia di minatori, Cale ha continuato anche a produrre grande musica anche dopo l’uscita dal gruppo, nel 1968. Ha proseguito il rapporto artistico con Nico, lavorato con gli Stooges, con il minimalista Terry Riley, e nel frattempo ha avviato una produzione come solista. E ancora collaborazioni con Brian Eno e Patti Smith e di nuovo con Lou Reed, alla fine degli anni 80, per “Sonds for Drella”, un riuscito omaggio a Andy Warhol.

Ha alternato album rock a collaborazioni e musiche da film; ancora oggi porta avanti le sue infinite passioni destreggiandosi eccelsamente tra produzioni musicali, sperimentazioni e avanguardia sonora e visiva. I biglietti sono in vendita su Vivaticket e Do It Yourself Ticket a 18 euro + d.p.

Prima di Cale si esibiranno i Cristallo con il loro dream-pop elegante e raffinato, e Black Snake Moan che con le sue atmosfere blues e psichedeliche sembra arrivare dal deserto del Texas. E nel pomeriggio ci sarà Setti, che ormai a Soliera è di casa, che per il festival ha studiato uno speciale progetto site-specific: “Setti in prestito”, un live “ad personam”, dalle 16 alle 19, ambientato tra gli scaffali di una biblioteca.

Da non perdere la “situazione” teatrale in piazzetta don Ugo Sitti, trasformata per l’occasione in un vero e proprio villaggio con la presenza dei Teatri Mobili: un bus e un camion allestiti a teatri, che ospitano al loro interno spettacoli per un massimo di 35 spettatori alla volta. Ad esibirsi sono la Compagnia Girovago e Rondella e la Compagnia Dromosofista, con spettacoli unici e senza parole ripetuti più volte durante la giornata.

A fare da contorno conviviale anche il cibo di strada: piazza Fratelli Sassi sarà popolata dal “Soliera Street Food”, con stand e truck di prodotti tipici da tutta Italia. Nell’ottica di offrire sempre maggiori servizi ai fruitori del festival, sarà inoltre allestita un’Area Bimbi serale all’interno del suggestivo Cortile del Castello Campori con laboratori e intrattenimento per i più piccoli.

Per le informazioni dettagliate, visitare il sito www.artivivefestival.it.