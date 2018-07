Inaugura domenica l’ostello La Piana a Rotari di Fiumalbo

Domenica 8 luglio, a partire dalle ore 10, inaugura l’ostello La Piana a Rotari di Fiumalbo, nel Parco regionale del Frignano. Il programma della giornata prevede l’apertura della struttura fin dal mattino, con un buffet offerto dall’associazione Contact Nature e numerose iniziative di intrattenimento, dai giochi per tutti ai laboratori per i bambini, con il piacevole contorno di musica dal vivo.

L’ostello La Piana, ideale per soggiorni di gruppi o famiglie, si trova immerso nel verde al centro della valle delle Tagliole in posizione appartata, ma facilmente raggiungibile. Esso svolge principalmente attività di ospitalità con 3 camere per 18 posti letto e 2 bagni, ma anche escursionismo ed educazione ambientale a beneficio dei propri ospiti.