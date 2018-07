Il sindaco di Reggio, Vecchi ha incontrato squadra e vertici della nuova Valorugby Emilia

“La vostra vitalità sociale e il vostro impegno nelle attività educative, come nello sport ai diversi livelli, sono parte integrante e fondante del tessuto sociale della nostra comunità, che riconosce e condivide i vostri valori. Nel rugby, con risultati importanti, e nella crescita e formazione dei ragazzi il rugby reggiano lascia un segno, che tutti conosciamo, grazie alle qualità professionali ma anche a quella autenticità e a quello spirito di amicizia e di squadra che si percepisce immediatamente, stando in vostra compagnia e visitando i vostri ambienti ed impianti nella nostra città. Auguro a tutti voi di continuare su questa strada, che è stata quella del Rugby Reggio ed ora è quella di Valorugby Emilia, per un futuro di nuovo successo”.

Così il sindaco Luca Vecchi ha salutato, stasera in Sala del Tricolore, gli atleti e i vertici della nuova società Valorugby Emilia, che raccoglie la storica eredità della Rugby Reggio.

All’incontro hanno preso parte l’imprenditore Enrico Grassi, neo presidente di Valorugby Emilia e il vicepresidente Vittorio Caviani, il presidente uscente della precedente società Giorgio Bergonzi, e i consiglieri Valeria Prampolini, Antonella Gualandri e Roberto Manghi, che è anche il direttore tecnico.