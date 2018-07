I servizi online del Comune di Formigine.

Sono sempre di più i servizi online offerti ai formiginesi nell’ottica della semplificazione amministrativa, che si traducono per i cittadini in comodità e risparmio di tempo. Si è così ridotto il numero complessivo di utenti che fisicamente si rivolgono allo Sportello del cittadino di via Unità d’Italia, anche se questo rimane sempre un punto di riferimento, soprattutto per quella fascia di popolazione che possiede meno competenze digitali o per chi necessita di un confronto più diretto.

Tra le novità del 2018, la possibilità di compilare e inviare per via telematica le pratiche di trasformazione edilizia del territorio. Si tratta della piattaforma regionale S.I.Ed.ER, che da un lato semplifica la procedura di compilazione e invio dei titoli edilizi da parte dei professionisti, dall’altro consente la costruzione di banche dati certificate sui fabbricati e più in generale sui temi legati all’edilizia. Per quanto riguarda i pagamenti online, dallo scorso anno è possibile effettuarli attraverso il progetto regionale PAYER per: asili nido, trasporto scolastico, mensa scolastica, pre e post scuola, centri estivi, servizio Primi passi, Centri gioco, tributi, sanzioni, oneri di urbanizzazione. Sempre dal 2017, è stata organizzata una vera e propria “anagrafe online” attraverso la quale, previa autenticazione con le credenziali FedERa, tutti i residenti possono consultare il proprio stato di famiglia, ottenere autocertificazioni precompilate con i dati anagrafici presenti nella banca dati comunale, nonché i principali certificati anagrafici dotati di timbro elettronico. Oltre a tutte le pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), le prime ad essere state rese telematiche, il Comune di Formigine offre la possibilità di fare segnalazioni direttamente dal proprio smartphone attraverso l’app Comuni-chiamo, piattaforma che offre anche la possibilità di avere statistiche sempre aggiornate sulla natura e lo stato delle richieste dei cittadini.

I servizi sono attivi accedendo al portale comunale www.comune.formigine.mo.it.