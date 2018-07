I genitori tinteggiano la primaria Luisa Guidotti di Crociale

Hanno aspettato che i figli andassero in vacanza e poi sono partiti alla carica per dare un nuovo colore alla scuola, la primaria Luisa Guidotti di Crociale, aderendo a ‘M’impegno a scuola’, in accordo con l’Amministrazione Comunale che ha fornito colori, pennelli e il materiale necessario con una spesa complessiva di 5.000 euro.

L’intervento si svolge in due turni; il primo si è concluso e il secondo ripartirà dall’1 al 15 settembre, con una partecipazione annunciata di 76 genitori. Sulla pagina Facebook della scuola il commento soddisfatto di uno dei protagonisti: “E finisce con questo gruppo! Ai bambini: la scuola è una casa, in cui si sta insieme e si impara a conoscersi. Anche per noi genitori è stata una casa dove conoscerci! Vi vogliamo passare questo significato: curare questa casa, d’ora in poi, significa anche curare il senso del rispetto di chi ha messo il cuore per renderla più accogliente!

A Settembre con altri genitori: curiamo l’ingresso! Grazie infinite a 50 e più genitori che si sono alternati per questo primo periodo!”.

E poi avvisano, dopo avere colorato di blu una classe: “Al gruppo di settembre, non temete, abbiamo trovato da fare con altri colori: preparatevi!”.

E ancora i commenti: “Grazie carissime e carissimi per il vostro aiuto prezioso, il vostro sorriso, il vostro tempo dedicato e la vostra volontà!” o il saluto del primo giorno: “Buongiorno Crociale!

Noi si comincia da qui. E avanti! Volevamo ringraziare tutti i genitori della Scuola Guidotti che da questa mattina ad ora hanno fatto un grande lavoro. Si ringrazia per la cura e la voglia di fare. Ma anche per le risate, il raccontarsi e lo scoprirsi adulti che sanno stare insieme, collaborare.

C’è ancora un lungo lavoro, lo sappiamo. Ma un obiettivo lo abbiamo raggiunto: insegnare ai ragazzi che le diversità si mescolano e creano pulizia dall’indifferenza. Quelle pareti non avranno solo un colore nuovo. Brilleranno della volontà: la vostra. A domani con altri adulti, altre storie e altri obiettivi. È doveroso che si sappia che in un piccolo paese si va oltre…”.

Hanno detto tutto loro nel modo migliore.