Giovane barista picchiata da tre donne all’interno del suo locale a Sassuolo

Una barista 24enne sassolese è finita in ospedale dopo essere stata aggredita per una incomprensione. La vicenda – riportata dal Resto del Carlino – è avvenuta nel pomeriggio di ieri alla Caffetteria del Viale, lungo viale XX Settembre. La madre della giovane racconta al quotidiano come la figlia sia stata aggredita da tre donne, forse magrebine, che dopo averla insultata le hanno messo le mani addosso.

Secondo il racconto, l’aggressione sarebbe sfociata a seguito di una incomprensione: le tre donne pensavano che la barista si fosse rifiutata di dare da bere alla loro bambina, entrata poco prima in caffetteria.

“Erano circa le 17 – racconta la madre della vittima al Resto del Carlino- e nel bar di mia figlia è entrata una bambina che si è messa a sedere”. La barista non ha capito subito cosa chiedesse, ma ha intuito che aspettasse la mamma. “A un certo punto – spiega ancora – sono entrate tre donne, forse marocchine che, dopo averla insultata, le hanno messo le mani addosso”. Secondo la donna la figlia sarebbe stata raggiunta da numerosi colpi (con bicchieri, taglieri e pure il porta ombrelli) tanto da dover ricorrere alle cure ospedaliere. “Una violenza del genere non è giustificabile – aggiunge la madre- Occorre intervenire al più presto: questo è il bronx”.

Sulla dinamica dell’aggressione sta ora cercano di fare luce la Polizia.