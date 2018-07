Furto con spaccata in bar a Casalgrande

I soliti ignoti ladri, durante la notte, dopo aver infranto la vetrata antisfondamento della porta principale d’ingresso, si sono introdotti nei locali che ospitano il Bar Piastrella in via Statale a Sant’Antonino di Casalgrande, asportando una macchina cambia monete e il registratore di cassa contenente circa 200 euro. A dare l’allarme ai carabinieri poco prima delle 3,00 è stato un passante. I danni sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i militari della locale Stazione hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.