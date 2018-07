Domenica a Montecreto la Festa della Madonna del Trogolino col Palio degli asini

A Montecreto, domenica 8 luglio, si svolge il popolare Palio degli asini, un’autentica festa popolare con spettacoli di sbandieratori, falconieri e rievocazioni medioevali.

Dopo il rinvio dello scorso anno per maltempo, ritorna il Palio «che ha come protagonisti ancora una volta i nostri asinelli – sottolinea Leandro Bonucchi, sindaco di Montecreto – come sempre seguiti da uno staff di veterinari e volontari che si occuperanno di farli stare bene, in modo che possano correre guidati dai fantini delle contrade di Montecreto».

Il Palio è una corsa semiseria a dorso d’asino, che si svolge nell’asinodromo, nella quale le contrade del paese si sfidano fra giochi, reciproche prese in giro e tanta allegria; una manifestazione relativamente recente ma che è diventata un punto di riferimento nel cartellone estivo di Montecreto.

Il programma dell’evento prevede il ritrovo alle 16 davanti al municipio, poi la sfilata con la banda di Montefiorino fino all’asinodromo al campo sportivo di via Trogolino, dove si svolgono anche spettacoli di intrattenimento.

Alle 18 inizia la gara tra le sei contrade che termina alle 20. Alle 21 si svolge la processione religiosa aperta dalla banda di Montefiorino.

L’evento, infatti, fa parte del programma della Festa della Madonna del Trogolino che si celebra ininterrottamente dal 1673 e rappresenta uno dei momenti più sentiti della devozione religiosa di Montecreto.

Nel programma, oltre al Palio, stand gastronomici e spettacoli con falconieri.

La presentazione del Palio è anche l’occasione per illustrare il programma dei prossimi eventi a Montecreto come la Magnalonga, sabato 14 luglio e il “PicNic al Gradech”, sabato 21 luglio con l’agriturismo Casa Gianino che si trasferisce per una sera (dalle ore 19,30) all’interno del secolare Parco dei Castagni per un pic nic speciale, con musica in sottofondo e morbide coperte stese sotto ai castagni di oltre 400 anni.

Il menu proposto prevede, tra l’altro, le vere crescentine montanare (tirate rigorosamente a mano) con cinghiale in umido ed affettati misti. Informazioni e prenotazioni: picnicsulprato@gmail.com.

Nel cartellone di luglio la Magnalonga di Acquaria, sei km tra natura e cibo

Il programma di luglio a Montecreto prosegue sabato 14 luglio con la Magnalonga di Acquaria alla quale figurano già 650 iscritti (posti tutti esauriti).

All’insegna della parola d’ordine “più cammini, più ingrassi”, i partecipanti percorreranno gli antichi sentieri intorno ad Acquaria, seguendo otto tappe scandite da altrettanti punti ristoro, curati dai ristoratori e i volontari con prelibatezze varie, oltre alle eccellenze che rendono Acquaria meta abituale del turismo enogastronomico.

Si parte da Cà Cerfogli, si passa dalle vie del centro storico del borgo fino ai boschi circostanti, per arrivare, dopo sei chilometri, a Rovinella di Acquaria (prevista anche una navetta gratuita di rientro).

L’obiettivo della giornata è quello di coniugare in modo divertente i piaceri della tavola con gli incantevoli scorci appenninici, al fresco dei boschi del monte Cimone.