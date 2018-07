Corso di informatica a Casa Corsini

A Casa Corsini, il centro polifunzionale del Comune di Fiorano Modenese, a fianco di Piazza Falcone e Borsellino a Spezzano, da lunedì 10 luglio, dalle ore 20.30 alle ore 22, per dieci lezione, si svolge un nuovo corso di alfabetizzazione informatica; è un corso per principianti che vogliono avvicinarsi ad internet e conoscere gli strumenti per poterlo fare, imparando da zero sino ad arrivare a quelle che sono le basi per progredire da soli.

Si inizia dalle operazioni più semplici, date spesso erroneamente per scontate da chi ha già esperienza e si continua acquisendo praticità con i motori di ricerca, i social e i sistemi di comunicazione.

Sono previsti approfondimenti per l’uso dei tablet ed i telefoni smartphone. Alla fine di ogni corso, il responsabile è a disposizione anche per non iscritti per aiutare a risolvere problemi di configurazione o vari di telefoni, pc e tablet privati.

Per iscrizioni e contatti: Andrea Forlani Tel: 3452586553, Email: info@enjoyflorence.com o presso la segreteria di Casa Corsini