Continuano i servizi notturni della Polizia Municipale sassolese

Continuano i servizi notturni della Polizia Municipale di Sassuolo che, dalle ore 22 di ieri sera alle ore 4 di questa mattina, ha controllato esercizi pubblici, parchi e strade cittadine. In particolare: la prima parte del turno riguardava ispezioni-accessi di carattere commerciale, relativi a due pubblici esercizi: due verbali sono stati comminati ad un ristorante di piazza Salvo d’Acquisto ed altrettanti ad una gastronomia d’asporto in via Radici in Piano. Dall’una alle 4 gli agenti hanno svolto servizio di vigilanza nei parchi cittadini e sulle strade fermando 12 veicoli senza, però, comminare sanzioni.