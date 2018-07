Coldiretti: nei primi sei mesi dell’anno cala la produzione agricola

Produzioni in calo, ma qualità buona nel primo semestre del 2018 nei campi dell’Emilia Romagna. È il bilancio al giro di boa di metà anno fatto da Coldiretti regionale che ha tenuto oggi l’assemblea annuale cogliendo l’occasione per presentare una prima valutazione produttiva delle principali colture arrivate a maturazione sul territorio regionale.

Per quanto riguarda il territorio modenese – informa Coldiretti Modena –, il maltempo e le gelate di fine febbraio/primi di marzo in piena fioritura presentano il conto con un calo di produzione della frutta primaverile, con le ciliegie in particolare che hanno fatto registrare una produzione in calo mediamente del 30%. La minore offerta sul mercato, unita alla buona qualità soprattutto delle pezzature maggiori ha consentito di spuntare prezzi soddisfacenti sul mercato, grazie anche ad una quasi totale assenza di arrivi di prodotto francese e spagnolo.

Le gelate hanno determinato il calo produttivo anche della frutta estiva, albicocche in primis, per cui i produttori dell’Emilia Romagna in virtù della minore offerta sul mercato si attendono prezzi più che soddisfacenti. Molto – spiega Coldiretti Modena – dipenderà anche dall’import di frutta estera da Paesi che non hanno i nostri stessi standard qualitativi e che spesso finiscono con il fare una concorrenza sleale alle nostre pesche e nettarine.

Campagna in salita per il grano a causa di pioggia e vento di inizio giugno, troppo a ridosso della raccolta. Con la trebbiatura arrivata ormai alle ultime battute, Coldiretti stima un calo produttivo generalizzato sul territorio regionale di circa il 20% con punte anche del 40% nelle aree occidentali. La produttività sia per il grano tenero sia per il duro, si è attestata attorno ai 45-50 quintali per ettaro con qualche punta di 60-65 quintali, ben lontani dalla media degli 80 quintali e ancor di più dei 90 quintali per ettaro prodotti nell’eccezionale 2017.

“Anche se le anomalie meteo hanno ridotto le quantità del grano – afferma il presidente di Coldiretti Emilia Romagna, Mauro Tonello – la qualità resta elevata come quella dello scorso anno. Purtroppo il calo produttivo è tale che anche un buon prezzo di mercato non riuscirà a compensare adeguatamente la perdita di reddito per le aziende”.

Buoni risultati vengono invece – secondo Coldiretti regionale – dai grani antichi, come il “Senatore Cappelli” che, pur producendo in media meno di altri grani duri, conferma la sua ampia adattabilità e rusticità, che gli consente di mantenere una produttività standard anche in situazioni di siccità e di stress ambientale. Risultati ottimali sono venuti anche dalla varietà “Giorgione”, il primo grano di forza selezionato dalla Società Italiana Sementi, utilizzato per produrre i primi panettoni e colombe pasquali tutti con grano italiano.

“Il successo del ‘Senatore Cappelli’ – ha detto Tonello – che ha confermato caratteristiche agronomiche apprezzate dai produttori e standard qualitativi dei prodotti derivati (dalla pasta alla pizza) che tanto successo hanno presso il consumatore, sarà per noi motivo per sviluppare una adeguata ricerca per recuperare le caratteristiche migliori anche per i grani moderni”.