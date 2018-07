Carpi: una denuncia per furto su autovettura

Personale del Commissariato di Carpi, ha denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino di anni 21, per un furto su autovettura perpetrato nei giorni scorsi. Il giovane ha forzato la portiera di un’autovettura di grossa cilindrata parcheggiata nei pressi di un noto centro commerciale della città, asportando due i-Phone, tre paia di occhiali da sole, una chiavetta usb ed una pochette per poi darsi alla fuga in sella ad una bicicletta.

Gli agenti, a seguito di indagini effettuate anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere della zona sono riusciti, con l’ausilio del personale della Polizia Scientifica, ad identificare il malvivente. Dopo aver diramato alle pattuglie foto e generalità, è stato rintracciato ancora in possesso di parte della refurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria.