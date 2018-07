Carpi, il Comune accoglie le richieste dei cittadini sul progetto su via Colombo

La Commissione Viabilità e Traffico del Comune di Carpi, accogliendo le richieste venute dai cittadini presenti all’assemblea pubblica tenutasi nei giorni scorsi, ha modificato il progetto che prevede l’introduzione nella zona di via Colombo di diversi provvedimenti viabilistici che intendono migliorare la sicurezza stradale, a tutela soprattutto di pedoni e ciclisti. Si tratta di provvedimenti che non modificano l’impianto generale del Piano approntato dall’ente locale (che ha visto anche l’attivazione di un percorso partecipativo che ha coinvolto cittadini residenti e commercianti) e che riguarda, lo ricordiamo, l’area compresa tra via Lenin, via Bollitora interna, via Cattani e via Ugo da Carpi: queste modifiche inoltre non prevedono costi aggiuntivi per il Comune.

La Commissione ha dato parere favorevole alle modifiche di seguito elencate e che saranno inserite nell’ordinanza riguardante tutto l’apparato segnaletico del quartiere. Questa sarà emessa nel mese di luglio ed i lavori si presume potranno iniziare in settembre.

MODIFICHE al piano originario: